Каждый четвертый россиянин готов приобрести подержанный смартфон вместо нового. Основной причиной такого выбора является более низкая стоимость устройства на вторичном рынке

Каждый четвертый россиянин предпочитает приобрести подержанный смартфон вместо нового. Согласно данным, предоставленным компанией СДЭК, из 146 млн населения России около 37 млн человек отдают предпочтение устройствам с вторичного рынка. Основной причиной такого выбора стала цена.

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Большой популярностью среди подержанных смартфонов пользуются модели iPhone 11 и iPhone 12, выпущенные в 2019 и 2020 годах соответственно. Несмотря на то, что эти модели уже не представлены в официальной линейке Apple, они продолжают активно покупаться на вторичном рынке.

40% россиян готовы выбрать подержанный смартфон исключительно из-за его более доступной стоимости. Еще 4% респондентов отметили больший выбор моделей на вторичном рынке, чем в магазинах. Однако для 49% потребителей критически важно, чтобы подержанный смартфон был в идеальном состоянии.

Тем не менее, подавляющее большинство граждан России (64%) при замене своего мобильного устройства все равно выберут новый смартфон