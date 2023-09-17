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Каждый четвертый россиянин предпочитает приобрести подержанный смартфон вместо нового. Согласно данным, предоставленным компанией СДЭК, из 146 млн населения России около 37 млн человек отдают предпочтение устройствам с вторичного рынка. Основной причиной такого выбора стала цена.
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Большой популярностью среди подержанных смартфонов пользуются модели iPhone 11 и iPhone 12, выпущенные в 2019 и 2020 годах соответственно. Несмотря на то, что эти модели уже не представлены в официальной линейке Apple, они продолжают активно покупаться на вторичном рынке.
40% россиян готовы выбрать подержанный смартфон исключительно из-за его более доступной стоимости. Еще 4% респондентов отметили больший выбор моделей на вторичном рынке, чем в магазинах. Однако для 49% потребителей критически важно, чтобы подержанный смартфон был в идеальном состоянии.
Тем не менее, подавляющее большинство граждан России (64%) при замене своего мобильного устройства все равно выберут новый смартфон