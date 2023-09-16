Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев подтвердил, что мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской IT-корпорации Meta, будет продолжать свою работу в России





Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, высказал уверенность в продолжении работы мессенджера WhatsApp в стране, несмотря на ряд недоразумений и обсуждений в последние дни.

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Мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской IT-корпорации Meta, официально объявил о запуске каналов в своей платформе во множестве стран, включая Россию. Однако эта новость вызвала беспокойство в российском законодательстве и среди представителей власти. В частности, первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике, Антон Горелкин, и глава комитета Госдумы по информполитике, Александр Хинштейн, высказались о возможной блокировке WhatsApp в России.

Их обеспокоенность связана с тем, что каналы в WhatsApp могут стать платформой для распространения запрещенной информации, что согласно законодательству может потребовать блокировки мессенджера.

Тем не менее, Максут Шадаев подтвердил, что на данный момент нет планов официальной блокировки WhatsApp, и выразил уверенность в том, что с мессенджером "все будет хорошо" в России.

Это решение оставляет дверь открытой для дальнейших обсуждений и разрешения вопросов, связанных с информационной безопасностью и регулированием мессенджеров в России