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Unity принимает меры безопасности после угроз в ответ на новую стратегию монетизации
Компания Unity закрыла два своих офиса и отменила общее собрание из-за угроз, последовавших после объявления о новой политике монетизации.

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Компания Unity Technologies, известная своим движком для создания игр, приняла решение об отмене планируемого общего собрания и временном закрытии своих офисов в Сан-Франциско и Остине после получения угроз в свой адрес. Этот шаг был предпринят в ответ на отрицательную реакцию сообщества на недавно анонсированную систему монетизации.

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Как сообщается, во вторник Unity рассказала о планах ввести комиссию с загрузок игр, начиная с 2024 года, при достижении определенного количества установок. Это решение вызвало недовольство многих разработчиков, которые осудили действия компании, рассматривая их как нарушение существующих условий пользования. Некоторые даже подумали о переходе на другие инструменты создания игр.

«Мы осведомлены о возможных угрозах для наших офисов и принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности наших сотрудников», — заявил представитель Unity. Компания также подтвердила, что активно сотрудничает с правоохранительными органами по этому вопросу.

Планировавшееся общее собрание, на котором должен был выступить гендиректор Unity Джон Ричителло, было отменено в качестве предосторожности.

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Источник: devby.io
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