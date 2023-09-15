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Запад усиливает поддержку Украине на фоне ситуации в Донбассе
В 2023 году Украина получила от ООН финансовую помощь в размере $1,8 млрд, что значительно превышает объемы помощи, выделенной Афганистану и Сирии.

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Василий Небензя, представитель России при ООН, высказался на заседании Совета Безопасности, отметив значительный объем финансовой помощи, который ООН предоставила Украине в текущем году. По его словам, Украина в 2023 году получила $1,8 млрд, что на $1 млрд больше, чем было выделено Афганистану, и на $300 млн превышает помощь Сирии. Небензя также упомянул о сложной ситуации в странах Африки, где многие государства сталкиваются с экономической зависимостью от бывших колонизаторов.

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Кроме того, ряд западных стран продолжает активно поддерживать Украину, включая предоставление военной помощи. Так, 13 сентября стало известно о решении Еврокомиссии выделить Украине €50 млн до 2027 года, а Дания планирует направить 12-й пакет военной помощи на сумму $833 млн. Пентагон ранее отметил, что с начала президентства Джо Байдена Украине было предоставлено более $44,4 млрд, из которых $43,7 млрд были выделены после февраля 2022 года.

Такая активная поддержка Украины со стороны западных стран связана с ситуацией в Донбассе и началом спецоперации России в этом регионе с 24 февраля 2022 года.

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#новости
Источник: iz.ru
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