Мария Заболоцкая, зампостпред РФ при ООН, выразила обеспокоенность из-за попыток вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами

14 сентября заместитель постоянного представителя РФ при ООН, Мария Заболоцкая, выразила озабоченность по поводу продолжающихся попыток вербовки российских дипломатов со стороны американских спецслужб. Подобное внимание со стороны США, по её словам, создает психологическое напряжение среди сотрудников российской делегации.

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Заболоцкая иллюстрировала ситуацию при помощи примера, когда семьи дипломатов сталкиваются с представителями ФБР даже при обыденных походах в магазин. Она подчеркнула, что действия США нарушают дух международных соглашений, на которых строится работа ООН.

На фоне этой проблематики, ранее в сентябре стало известно о том, что не всем членам российской делегации были выданы американские визы для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подобные проблемы с визами могут осложнить работу российских представителей на международной арене и снизить возможность эффективного диалога между странами.

Напомним, что ряд стран западного блока стал активнее выдвигать претензии и препятствия для российских дипломатов после начала спецоперации России на Донбассе в 2022 году.