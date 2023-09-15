В 2023 году российские дата-центры увеличили свою ёмкость на 21%, достигая 70 300 стоек





2023 год оказался успешным для российских дата-центров, которые показали прирост в ёмкости на 21%, достигнув 70 300 стоек. Информационный портал «Ведомости», ссылаясь на данные iKS-Consulting, подчеркивает доминирование «Ростелеком-ЦОД» с 21 408 стоек, а IXcellerate и DataPro также проявили себя, имея за плечами по примерно 6000 стоек.

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Денежный объем рынка в прошлом году составил 89,1 млрд рублей, увеличившись на 28,1%. При этом бОльшая доля доходов (55%) приходится на облачные сервисы. Эксперты iKS-Consulting ожидают роста в этой области на 30–40% в этом году, в то время как colocation-сервисы могут увидеть рост на 20–22%.

Однако рынок столкнулся с проблемой роста цен на серверное оборудование иногда до 200% из-за уменьшения количества зарубежных поставщиков. Но, несмотря на препятствия, рынок продолжает двигаться вперед. По прогнозам, к концу года число серверных стоек может увеличиться на дополнительные 12 тыс.

Это демонстрирует устойчивость российского рынка дата-центров к текущим вызовам и способность адаптироваться к новым условиям.