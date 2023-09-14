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Coca-Cola представила инновационный напиток под названием Y3000, созданный с использованием искусственного интеллекта. Этот газированный напиток, с нулевым содержанием сахара, объединил в себе футуристичный дизайн этикетки и уникальный вкус, разработанный на основе мнения поклонников Coca-Cola из разных стран мира.
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Компания Coca-Cola поставила перед собой амбициозную задачу - исследовать, каким будет вкус Coca-Cola будущего и какие ощущения он может вызвать у потребителей.
Напиток Y3000 будет выпущен ограниченным тиражом на некоторых рынках, включая США, Канаду, Китай, Европу и Африку. Пока не разглашаются детали его точного вкуса и состава, однако представители Coca-Cola обещают удивить покупателей уникальным опытом.
Coca-Cola идет в ногу с современными технологическими тенденциями и старается удивить своих потребителей инновационными продуктами.