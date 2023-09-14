Крупнейшие игровые компании России, включая DNS, diHouse и GamePark, объединились в ассоциацию Р.А.Д.И.

Гиганты российской игровой индустрии, такие как DNS, diHouse, Бука и GamePark, объединились в ассоциацию Р.А.Д.И. Видеоигр. Основная цель нового объединения — поддерживать законный импорт и продажу видеоигр, а также обеспечивать потребителей надежной информацией о содержимом игр.

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Интерес к видеоиграм в России вырос: в 2023 году россияне начали играть на 20% чаще по сравнению с предыдущим годом. Текущая статистика показывает, что в России насчитывается более 3 млн игровых консолей последних поколений, включая PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox series X|S.

Ассоциация активно работает над предоставлением рекомендаций по возрастным ограничениям, основанных на российском законодательстве. Это поможет дистрибьюторам и ритейлерам предоставлять точную информацию потребителям. Р.А.Д.И. Видеоигр также обеспечивает родителей данными о содержании игр, что позволяет делать осознанный выбор при покупке игр для детей.

Помимо рекомендаций, новая ассоциация создала базу данных о видеоиграх, выпущенных с 2022 года. Эта база будет полезной для родителей и других заинтересованных лиц, чтобы узнать больше о контенте конкретной игры.

Инициатива поддерживает идею обеспечения прозрачности и доверия на российском рынке видеоигр, уделяя внимание и интересам потребителей.