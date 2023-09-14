WhatsApp запускает функцию "глобальные каналы", предоставляя брендам и компаниям возможность общаться с аудиторией в более чем 150 странах

WhatsApp представляет свою новую функцию - создание каналов, которая совсем скоро станет доступной пользователям в 150 странах по всему миру. Эта инновация предоставит возможность авторам контента публиковать разнообразный материал, включая тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры, предоставляя им мощный инструмент для взаимодействия со своей аудиторией.

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Однако одной из наиболее интересных особенностей новой функции является возможность скрытия номеров телефонов подписчиков канала как от других пользователей, так и от администратора. Этот шаг призван обеспечить повышенную приватность и анонимность для всех участников канала.

Следует также отметить, что WhatsApp предоставляет пользователям функцию оставления реакций на посты в канале, а администраторам дано право редактировать публикации в течение 30 дней после их размещения, что улучшает управление контентом.

Эта инновация была успешно протестирована в Сингапуре и Колумбии, после чего ее внедрили в мессенджер. Важно также отметить, что WhatsApp внедрил автоматический фильтр в каталог каналов, который учитывает местоположение пользователя, что позволяет предоставлять более релевантный и интересный контент в зависимости от региональных особенностей.

Этот шаг подчеркивает стремление WhatsApp постоянно совершенствовать пользовательский опыт и предоставлять новые возможности для общения и творчества внутри приложения.