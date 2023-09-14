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Конец эры дешевых SSD: цены на флеш-память начнут увеличиваться в начале 2023 года
Цены на флеш-память и SSD, которые падали с начала 2023 года, скоро начнут расти, предупреждают аналитики компании TrendForce

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С начала 2023 года потребители могут столкнуться с изменениями в ценах на флеш-память и твердотельные накопители (SSD). Согласно аналитическому прогнозу от компании TrendForce, заключительный квартал 2023 года станет временем, когда цены на эту популярную категорию электронных устройств перестанут падать и начнут уверенно расти.

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С момента начала 2023 года цены на флеш-память и SSD наблюдались в устойчивом состоянии падения. Однако, согласно аналитикам, это будет временным явлением, и в начале 2024 года они ожидают стабилизации, а затем роста цен на эти устройства.

Эта изменяющаяся динамика цен означает, что потребители, которые планируют приобрести флеш-память или SSD, могут столкнуться с ростом цен в ближайшие месяцы. Ожидается, что рост цен начнется уже в первом квартале 2023 года. Это может оказать влияние на покупки, особенно в преддверии праздничного сезона, когда ритейлеры могут также увеличивать цены.

Стоит отметить, что с начала 2021 года цены на флеш-память и SSD постепенно снижались, и даже временный дефицит, вызванный пандемией COVID-19, не привел к стабилизации цен. В прошлом году спрос на электронику упал, и производители накопителей информации нарасхват закупили комплектующие.

На данный момент, в начале IV квартала 2023 года, цены на флеш-память снизились на 5-10% по сравнению с предыдущими кварталами. По прогнозу экспертов, в IV квартале текущего года падение может составить уже 0-5%.

Основным фактором, влияющим на этот рост цен, является сокращение производства флеш-памяти и SSD производителями. Производители намеренно снижают объемы производства, чтобы создать искусственный дефицит на рынке и стимулировать рост цен. Компания Samsung, один из крупнейших производителей NAND-памяти, уже начала уменьшать объемы выпуска микросхем памяти, в частности, чипов с менее чем 128 слоями.

Это решение Samsung приняла в ответ на избыточное предложение и снижение спроса на рынке микросхем памяти, что привело к продолжительному падению цен в 2023 году. Вероятно, другие крупные производители, такие как SK Hynix и Micron, могут последовать этому примеру в ближайшем будущем.

В итоге, для тех, кто планирует обновить свои устройства или приобрести новые SSD и флеш-память, рекомендуется не откладывать покупку, чтобы избежать роста цен в будущем.

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