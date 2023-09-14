Более чем 146 тысяч россиян, в основном женщины и безработные, написали заявления о запрете передачи своей биометричной информации государству, что привело к остановке работы МФЦ (Многофункциональных центров) в конце августа 2023 года.

В конце августа 2023 года более чем 146 тысяч россиян, среди которых 65% составляют женщины и 69% - безработные или пенсионеры, написали заявления о запрете передачи своей биометрии государству. Этот внезапный анклав граждан, опасающихся за сохранность своих персональных данных, вызвал остановку работы МФЦ (Многофункциональных центров) по всей стране.

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Минцифры России подтвердило, что этот маленький процент населения привел к колоссальным последствиям для государственных служб. В основном это женщины, которые составили 65% от общего числа тех, кто отказался передавать свои биометрические данные. Мужчины составили оставшиеся 35%.

Интересно, что большинство из них, озабоченных сохранностью своих биометрических данных, либо не имеют постоянной работы, либо являются пенсионерами, их доля составила 69%. Стремление защитить биометрию детей оказалось менее распространенным - всего 12% посетителей МФЦ пришли писать заявления от имени своих детей.

Это событие подчеркивает, насколько важно для граждан сохранять контроль над своими персональными данными и выражать свои опасения в отношении их использования государством.