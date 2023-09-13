Аргоннская национальная лаборатория США, в сотрудничестве с Hewlett Packard Enterprise, представила суперкомпьютер Polaris, специализирующийся на задачах искусственного интеллекта.

Аргоннская национальная лаборатория США представила свою новую разработку в области искусственного интеллекта: суперкомпьютер Polaris. Этот проект был создан при сотрудничестве с компанией Hewlett Packard Enterprise и предназначен для решения сложных задач, связанных с ИИ.

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Сердцем системы являются 560 узлов, каждый из которых оборудован четырьмя ускорителями NVIDIA A100 и двумя высокопроизводительными накопителями NVMe. Поддерживая скорость передачи данных в 659 Гбайт/с, Polaris может предложить пиковую производительность в районе 44 Пфлопс.

Однако главная особенность этого компьютера заключается в его способности эффективно обрабатывать данные для искусственного интеллекта. В тестах с использованием рабочих нагрузок MLPerf Storage AI, Polaris показал впечатляющую пропускную способность, подтверждая свою пригодность для современных ИИ-задач.

Это открытие предвещает новый этап в разработке искусственного интеллекта, где вычислительные мощности будут играть ключевую роль.