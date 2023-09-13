Автомобиль будущего уже в Китае: AITO Wenjie M7 объединяет комфорт и передовые технологии

На китайском автомобильном рынке дебютировал AITO Wenjie M7 — электрокар, который сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Производители уделили особое внимание аэродинамике, создав кузов с впечатляющим коэффициентом ветроустойчивости. 21-дюймовые колёса не только придают автомобилю спортивный вид, но и обеспечивают отличную устойчивость на дороге.

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Одной из уникальных особенностей является внутреннее пространство автомобиля: длина салона составляет 3338 мм. При необходимости, например, в путешествии, задние сиденья можно сложить, превратив их в просторное спальное место размерами 1,5x2 м. А объем багажника (686 литров) можно увеличить до 1619 литров, что делает автомобиль идеальным спутником для длительных поездок.

Салон AITO Wenjie M7 создан с мыслью о комфорте каждого пассажира. Даже базовая комплектация включает сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Добавьте к этому технологию HUAWEI MagLink, которая позволяет обмениваться контентом между устройствами внутри автомобиля, виртуального ассистента Xiaoyi — и перед вами автомобиль, который действительно нацелен на будущее.

Что касается характеристик: электрокар построен на базе платформы HUAWEI DriveONE. Это гарантирует мощную динамику: машина разгоняется до 100 км/ч всего за 4 секунды. Системы безопасности также на высшем уровне, включая 27 датчиков, лидар и кузов повышенной жёсткости.

Цена этого автомобильного чуда начинается от $34 280 в Китае. Похоже, AITO Wenjie M7 задает новые стандарты в мире электрокаров.