Оборудование было не поставлено из-за начала СВО и санкций

В последние годы мир телекоммуникаций сталкивается с рядом проблем из-за геополитических изменений, и Россия — не исключение. На фоне этих событий оператор мобильной связи Tele2 столкнулся с серьезными проблемами в вопросе развертывания своих сетей пятого поколения.

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Арбитражный суд Москвы взял на рассмотрение иск Tele2 к шведскому гиганту телекоммуникаций Ericsson и их российскому партнеру «Сател ТВК». По данным источника, Tele2 утверждал, что ожидал установить около 50 тысяч базовых станций Ericsson Radio System 5G-ready в различных регионах России к 2023 году. Эти станции предназначались для крупных регионов, таких как Московская и Ленинградская области. Однако из-за определенных обстоятельств, Ericsson приняла решение приостановить все поставки на российский рынок.

Ситуация стала еще более запутанной, когда в ноябре 2022 года Tele2 решил предъявить иск к Ericsson, настаивая на выполнении условий договора, заключенного между сторонами еще в 2014 году. Их требования касались не только поставок, но и выплаты неустойки в объеме €4,1 млн и дополнительных компенсаций за нарушение условий судебного решения.

Тем не менее, по итогам рассмотрения дела судом было удовлетворено только одно требование Tele2 — выплата неустойки в размере €490 700 от «Сател ТВК». Это составляет всего около 12% от общей суммы, которую Tele2 рассчитывал получить. Ответ на вопрос о том, планирует ли Tele2 обжаловать данное решение суда, пока остается неизвестным.

В то время как исход этой ситуации еще предстоит увидеть, он подчеркивает сложности, с которыми могут столкнуться операторы связи при попытке улучшить свои инфраструктурные сети в условиях геополитической напряженности.