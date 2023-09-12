Arca Noae представляет ArcaOS 5.1.0: новый виток развития OS/2 с поддержкой современного оборудования

Arca Noae - компания, продолжающая развитие легендарной OS/2, представляет свою новую версию операционной системы – ArcaOS 5.1.0. Эта версия открывает двери перед современными компьютерами благодаря поддержке UEFI. Теперь пользователи смогут устанавливать эту ОС не только на устройства с классическим BIOS, но и на большинство новых материнских плат.

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Путь к данному релизу начался в 2015 году, когда Arca Noae и IBM пришли к соглашению о создании нового дистрибутива на базе OS/2. С того момента мир увидел восемь версий из семейства ArcaOS 5.0.x.

Кроме внедрения поддержки UEFI, команда Arca Noae дала возможность работать с жесткими дисками объемом свыше 2 Тбайт. Для тех, кто хочет начать знакомство с ArcaOS 5.1.0, процесс создания установочного USB-накопителя упрощен и возможен на различных платформах – от Windows до ArcaOS.

Для преданных пользователей, уже пользующихся ArcaOS 5.0, компания предлагает специальные условия: приобретение новой версии со скидкой и продление текущего пакета поддержки.