Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
IBM повышает цены на облачные услуги в 2024 году
IBM повышает цены на облачные сервисы, некоторые регионы столкнутся с резким ростом стоимости

реклама

Компания IBM анонсировала изменения в стоимости своих облачных сервисов, которые начнут действовать с началом 2024 года. В среднем по миру цены на продукты IaaS и PaaS увеличатся на 3%. Среди затронутых услуг - Kubernetes Service, Red Hat OpenShift, службы безопасности и базы данных.

реклама

Хотя в Далласе, Сан-Хосе и Вашингтоне нововведения не окажут влияния на кошельки клиентов, жители Осаки, Сингапура, Токио, Ченнаи и Сиднея увидят рост цен вплоть до 20%. Самое значительное увеличение стоимости ожидает пользователей из Сан-Паулу - 29%. Города Европы и Канады также испытают изменения: в Франкфурте, Мадриде, Милане и Париже цены возрастут на 16%, в Лондоне на 13%, а в Амстердаме, Монреале и Торонто — на 6%.

Стоит отметить, что это повышение будет отражено в базовых американских тарифах на облачные услуги (указаны в USD) и затронет различные компоненты, включая серверы Bare Metal, виртуальные инстансы и сетевую инфраструктуру. Клиенты, использующие IBM Accelerated Archive и Deep Archive, также увидят изменения в плане стоимости - соответственно 25% и 26%.

В свете текущих мировых макроэкономических тенденций не только IBM пересматривает свои цены. По данным Liftr Insights, AWS следует похожему пути, в то время как Microsoft Azure и Alibaba Cloud предлагают сниженные тарифы, нацеленные на оптимизацию затрат для своих пользователей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
7
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
5
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
15
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
13
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
2
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 откапывает застрявший в грязи украинский Т-64БВ (видео)
1
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
4
Илон Маск выпустит роботакси без руля и педалей и полной автономностью в 2025 году по цене $25 000
+
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
+
Uber готовит новый сервис для найма временного персонала "Chore"
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
1
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
4
Для слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl вышел патч
+
НАСА признала, что затраты на новую сверхтяжелую ракету-носитель неподъемные
4
Лавров заявил, что не видит предпосылок для переговоров о новом ДСНВ с США
+
В прошлом квартале Ampere и Hopper в структуре поставок ускорителей NVIDIA шли на одном уровне
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
51
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
19
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
23
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
179
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
15
Учимся правильно использовать Furmark
12
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
8
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
26
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27

Сейчас обсуждают

Юрий Полкунов
20:07
Главное что бы какая то 8800хт была быстрее 7900хтх, тогда как промежуток до 25г вполне себе
Слух: AMD отказалась от выпуска флагманских видеокарт нового поколения
Truth Seeker
20:07
Надо глянуть хотя бы из за Гослинга
Фильм «Барби» вышел в цифре — с русской озвучкой
истребитель хохлизма
20:02
пусть себе защеку засунут по таким ценам этот хлам, даже 36к это с накруткой, а себестоимость 13т\про тыщ 15-20.
Стали известны цены на Xiaomi 13T и 13T Pro - уже не "ультра-дешевый" флагман
ЧatoБoт
19:58
Шумят каклы? Поди, "щеневмерлу" орут сутками напролёт.
The Times: Британская подготовка украинских военных сокращена из-за жалоб на шум
ЧatoБoт
19:57
А что ещё можно ожидать услышать от этого туповатенького йододефицитного селюка?
Советник ОП Украины Подоляк заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая
Артём Николаев
19:57
Нет, просто будут майнить на свободных ядрах. Закон Амдала никто не отменял. Вообще, это крайне забавная черта технофетишистов - нагрузить железо. Как примерно в автомобиле недостаточно просто ехать ...
Обновлённый Cyberpunk 2077 нагрузит 8-ядерники под 90% — разработчики советуют проверить охлаждение
ЧatoБoт
19:54
А что ещё можно ожидать от этого туповатенького селюка?
Peugeot E-3008 2024 года официально представлен с запасом хода в 700 км и 21-дюймовым дисплеем
ЧatoБoт
19:48
>Российские зрители ожидали «цифры» два месяца. Зрители типа автора, который пишет про это УГ.
Фильм «Барби» вышел в цифре — с русской озвучкой
Truth Seeker
19:33
"Илон Маск ограничил работу интернета Starlink в районе Крыма, когда ВСУ попытались атаковать морской флот РФ, стоявший в портах." Не совсем верно, Starlink изначально не работал в Крыму. ВСУ просили ...
Илона Маска могут ждать неприятности из-за отказа включать Starlink в Крыму в прошлом году
Rin66
19:28
Пока новая видеокарта едет из Китая, играю на CTX 960 4 ГБ. И если по началу на планете и в космосе было около 20 кадров на средних настройках, то в Новой Атллантиде от 7 до 14 кадров, давно я у уже н...
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем