IBM повышает цены на облачные сервисы, некоторые регионы столкнутся с резким ростом стоимости

Компания IBM анонсировала изменения в стоимости своих облачных сервисов, которые начнут действовать с началом 2024 года. В среднем по миру цены на продукты IaaS и PaaS увеличатся на 3%. Среди затронутых услуг - Kubernetes Service, Red Hat OpenShift, службы безопасности и базы данных.

реклама

Хотя в Далласе, Сан-Хосе и Вашингтоне нововведения не окажут влияния на кошельки клиентов, жители Осаки, Сингапура, Токио, Ченнаи и Сиднея увидят рост цен вплоть до 20%. Самое значительное увеличение стоимости ожидает пользователей из Сан-Паулу - 29%. Города Европы и Канады также испытают изменения: в Франкфурте, Мадриде, Милане и Париже цены возрастут на 16%, в Лондоне на 13%, а в Амстердаме, Монреале и Торонто — на 6%.

Стоит отметить, что это повышение будет отражено в базовых американских тарифах на облачные услуги (указаны в USD) и затронет различные компоненты, включая серверы Bare Metal, виртуальные инстансы и сетевую инфраструктуру. Клиенты, использующие IBM Accelerated Archive и Deep Archive, также увидят изменения в плане стоимости - соответственно 25% и 26%.

В свете текущих мировых макроэкономических тенденций не только IBM пересматривает свои цены. По данным Liftr Insights, AWS следует похожему пути, в то время как Microsoft Azure и Alibaba Cloud предлагают сниженные тарифы, нацеленные на оптимизацию затрат для своих пользователей.