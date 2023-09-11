Советский устав предписывал делать поля не далее 200м от переднего края

Исследователь Алексей Король, специализирующийся на тактической обороне, отметил, что традиционные методы разминирования, такие как украинская установка "УР-77 Метеорит" и американская M58 MICLIC, теперь не так эффективны против углубленных минных полей. "Это новый вызов для инженерных войск, которые раньше могли быстро и эффективно нейтрализовать минные поля стандартной глубины около 120 метров," - говорит Король.

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Ситуацию усложняют дополнительные защитные меры. В частности, минные поля теперь активно защищены минометным огнем, артиллерийскими ударами и авиационными атаками, что делает задачу разминирования еще более опасной.