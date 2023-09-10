Список запрещенных товаров также включает в себя косметику, чемоданы и даже яхты

Если вы из России и планируете отправиться в отпуск в страны Евросоюза, учтите, что ваши любимые гаджеты, такие как смартфоны, фотокамеры и ноутбуки, могут вызвать вопросы у таможенных служб. Недавно были обновлены таможенные правила, и теперь перемещение некоторых личных вещей может рассматриваться как запрещенный импорт.

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Эти изменения вызвали озабоченность среди российских туристов, ведь путешествие без любимого смартфона или камеры для многих становится немыслимым. Еврокомиссия подтвердила строгость новых правил, отметив, что перемещение таких товаров, даже в личных целях, теперь нарушает нормы. Хотя официальные рекомендации Еврокомиссии по этому вопросу носят рекомендательный характер, последнее слово всегда за Европейским судом.

Не только техника подпадает под эти ограничения. Список запрещенных товаров также включает в себя косметику, чемоданы и даже яхты. Эксперты в сфере туризма выразили мнение, что, скорее всего, в большинстве случаев у туристов не будут изымать личные вещи, но все зависит от того, к какому таможеннику попадете и через какую страну планируете въезд.

Таким образом, перед планированием поездки в ЕС россиянам стоит дважды подумать о том, что брать с собой. Никто не застрахован от неприятных ситуаций на границе, особенно если ваша новенькая техника все еще в упаковке.