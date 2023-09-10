Государство Палау завершает экспериментальное использование стейблкоина, привязанного к американскому доллару.

Государство Палау находится на заключительном этапе своей пилотной программы, связанной с созданием криптовалюты под названием "стейблкоин", который привязан к американскому доллару. Глава проекта "Цифровая резиденция", Джей Хантер, объявил 7 сентября, что с 8 сентября прекращается использование этого стейблкоина.

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Он также призвал всех, у кого есть этот стейблкоин, использовать его до 15 сентября, так как после этой даты он больше не будет доступен. Эти сроки были установлены для того, чтобы предоставить властям Палау больше времени на выкуп стейблкоинов у различных местных предприятий до официального завершения эксперимента в конце месяца.

Причины прекращения использования стейблкоина не были озвучены, но Хантер уточнил, что на следующей неделе будет проведен опрос среди участников проекта, на основе которого будет подготовлен отчет для Конгресса Палау и ее президента.

Если будут даны разрешения, то дальнейшая судьба проекта будет определена на основе извлеченных уроков и опыта, полученного в ходе этой пилотной программы.

Этот стейблкоин, созданный на платформе XRP Ledger, которую поддерживает компания Ripple, пытался упростить процесс оплаты за товары и услуги в Палау, и вызвал интерес в мире криптовалют. Приостановка проекта остается загадкой, и мы ожидаем более подробной информации о причинах этого решения.