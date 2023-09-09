Недавно Ростовский апелляционный суд подтвердил интересное решение: эмодзи в виде «большого пальца вверх» в WhatsApp может быть воспринят как письменное согласие

Недавно Ростовский апелляционный суд подтвердил интересное решение: эмодзи в виде «большого пальца вверх» в WhatsApp может быть воспринят как письменное согласие. Кто бы мог подумать, что простой символ, который мы часто используем для выражения одобрения, окажется в центре юридической драмы?

реклама

Итак, давайте разберемся. Двое предпринимателей, Сирануш Арутюнян и Родион Руденко, заключили договор на покупку мобильного торгового киоска. Цвет киоска должен был быть уточнен позднее. В ходе диалога в WhatsApp Руденко предложил комбинацию цветов, получив в ответ от Арутюнян эмодзи «большой палец вверх». Позже, когда возникли споры о выполнении условий договора, Руденко указал на отсутствие формального согласия на его предложение.

Однако суд решил иначе. Вероятно, многие из нас отправляли такой эмодзи, думая, что это просто дружелюбный жест. Но теперь, кажется, он может иметь и юридический вес. На заметку всем, кто ведет деловую переписку в мессенджерах!