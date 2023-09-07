Intel продемонстрировала процессоры Granite Rapids с пятью чиплетами, ожидаемые в начале 2024 года, представив их вместе с характеристиками и фотографиями.

Intel продемонстрировала свои процессоры 6-го поколения Xeon Scalable 'Sapphire Rapids' в рамках демонстрации своих передовых технологий упаковки. Эти многочиповые процессоры для дата-центров ожидаются в первой половине 2024 года, и компания уже предоставила образцы своим клиентам. В то же время, утечка информации позволила раскрыть спецификации образцов ES1 этих процессоров.

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Процессор Intel 6-го поколения Xeon Scalable 'Granite Rapids' представляет собой дизагрегированный дизайн с пятью чиплетами: тремя чипами, на которых размещены вычислительные ядра с кэшем L2 2 МБ, L3 4 МБ, и четырьмя интерфейсами DDR5, а также двумя чипами с высокоскоростными входно-выходными интерфейсами (HSIO). Самые сложные ЦПУ Granite Rapids, согласно проекциям, будут поддерживать 12 каналов памяти DDR5, поддерживая DDR5-6400 и MCR DIMMs, 136 линий PCIe Gen5 с поддержкой CXL 2.0 и до шести UPI-соединений.

Intel официально не раскрывала количество ядер в процессорах Granite Rapids, однако согласно утечке информации, образцы ES1 с восьмиканальной подсистемой памяти (т. е. с двумя чиплетами) достигают 56 ядер с 288 МБ кэш-памяти, что подразумевает, что каждый чиплет содержит либо 28, либо 30 ядер, и два ядра на каждом чиплете отключены для повышения надежности. Тем не менее, возможно, что производственные процессоры Granite Rapids будут иметь от 84 до 90 ядер. Эти ядра работают с частотой от 1,10 ГГц до 2,70 ГГц, в зависимости от модели.

Эти процессоры созданы с использованием технологии Intel 3 (3-нм класс), а HSIO-чиплеты изготавливаются на производственном узле класса 7 нм, что является оптимальным выбором для современных I/O-чиплетов с точки зрения производительности и стоимости.

Представленные изображения процессоров Granite Rapids от Intel наглядно показывают, что два чипа HSIO размещены в верхней и нижней части корпуса, а вычислительные чипы находятся посередине. Все они соединены с использованием неопределенного количества мостиков EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge), встроенных в подложку.

Платформа Granite Rapids от Intel поддерживает от одного до восьми сокетов в одном сервере. В настоящее время Intel предоставляет образцы только одного процессора Granite Rapids, поддерживающего восемь соксов.