Polaroid представила новую камеру I-2, комбинируя ручные функции управления и автофокус с лидаром для точной фокусировки

Мир фотографии приветствует новый продукт от компании Polaroid — камеру мгновенной печати Polaroid I-2. Эта модель впервые сочетает в себе продвинутые функции ручного управления и классические особенности мгновенной печати, ставя перед собой задачу обеспечения высокой детализации снимков.

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Одной из выделяющихся особенностей является внедрение трехэлементного автофокусного объектива и лидарного датчика. Такое сочетание позволяет фотографу с высокой точностью определять расстояние до объекта съемки и, соответственно, корректировать фокусировку.

Помимо этого, внешний экран на корпусе устройства обеспечивает пользователю удобный доступ к настройкам выдержки, диафрагмы и яркости. Несмотря на множество функций, разработчики уделили внимание и дизайну: модель отличается компактностью, сохраняя при этом эргономику использования.

Пользователи смогут печатать свои снимки на пленках типов i-Type, 600 и SX-70. Для всех, кто ценит качество и инновации в области фотографии, Polaroid I-2 уже доступна для заказа по рекомендованной цене в 600 долларов.



