Устройство также оборудовано переключателем, который обеспечивает быструю смену режима массива, включая поддержку RAID0, RAID1

Китайский производитель хранилищ данных TerraMaster представил новую модель двухдискового корпуса для жестких дисков TerraMaster D2-320. Этот продукт, доступный с 15 сентября, обещает комбинацию удобства, выдающейся производительности и низкого уровня шума.

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Одной из ключевых особенностей TerraMaster D2-320 является конструкция кронштейна для жестких дисков, которая позволяет устанавливать диски без использования винтов. Просто нажмите и потяните два шага, и диск установлен.

Устройство также оборудовано переключателем, который обеспечивает быструю смену режима массива, включая поддержку RAID0, RAID1, JBOB и одиночного режима. Интерфейс USB-C и протокол USB 3.2 Gen2 гарантируют высокую производительность со скоростью до 10 Гбит/с.

Особое внимание следует уделить низкому уровню шума, всего 19 дБ(А), что делает TerraMaster D2-320 одним из самых тихих устройств DAS (Direct-Attached Storage) в линейке TerraMaster. Это делает его отличным выбором для использования в домашних условиях, где тишина играет важную роль.

TerraMaster D2-320 представляет собой доступное и инновационное решение для хранения данных, предлагая простоту установки, выдающуюся производительность и тишину работы. Продажи начинаются в Китае.