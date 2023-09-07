Apple представляет четыре модели iPhone 15: стандартные версии в светлых тонах, а версии Pro – с особым акцентом на синем

AppleInsider опубликовали отчеты и видеоролики, раскрывающие подробности о четырех моделях серии iPhone 15. Эти модели включают две стандартные версии и две версии Pro, с различной цветовой палитрой.

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iPhone 15 и iPhone 15 Plus:

Стандартные версии iPhone 15 представлены в пяти цветах: белом, черном, синем, желтом и розовом. Особенно заметно изменение цветовой гаммы в желтой и розовой версиях, которые стали светлее и мягче. Черно-белая версия соответствует предыдущим поколениям.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max:

Версии Pro получили серебристый, "черный космос", серый и новый синий цвета. Особо выделяется глубокий синий оттенок, который Apple надеется увлечь пользователей. Также заметно сохранение серого цвета, а серебряный стал более чистым.





Эти модели также продемонстрировали порт USB-C и передний интеллектуальный остров, о которых уже широко сообщалось.

Apple продолжает разнообразить свою линейку смартфонов, уделяя внимание как дизайну, так и функциональности. Следите за новостями, чтобы узнать больше о характеристиках и возможностях новых iPhone 15.