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В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
Нужно избегать финансовых операций и отправки конфиденциальных документов через публичные Wi-Fi сети

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В последние месяцы в Новосибирске стали чаще фиксироваться случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети. Антон Киселев, руководитель отдела технического сопровождения в компании «Призма-С» и преподаватель кафедры САПР Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), поделился своим экспертным мнением на этот счет. По его словам, даже если пользователю предоставляется доступ к бесплатному Wi-Fi после регистрации, это не гарантирует безопасность его данных.

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Злоумышленники, подключившись к одной и той же открытой сети, могут перехватывать и анализировать все передаваемые через нее данные. В современном мире, где мы постоянно обмениваемся информацией, такая угроза ставит под риск финансовые операции, деловую корреспонденцию и даже личные данные.

Киселев акцентировал внимание на том, что в условиях повсеместной цифровизации и активного использования интернет-сервисов необходим особенно аккуратный подход к выбору сети для подключения. Он рекомендовал избегать финансовых операций и отправки конфиденциальных документов через публичные Wi-Fi сети. Вместо этого лучше использовать мобильный интернет или защищенные VPN-соединения.

В заключении, эксперт дал несколько практических советов для пользователей:

  • Отключить автоматическое подключение к открытым Wi-Fi сетям.
  • Всегда проверять название и достоверность точек доступа перед подключением.
  • Использовать специализированные приложения и VPN для защиты своих данных при подключении к публичным сетям.

Таким образом, несмотря на удобство бесплатного интернета в общественных местах, пользователи должны осознавать потенциальные риски и быть внимательными к своей кибербезопасности.

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