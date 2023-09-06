Австралийское подразделение Pizza Hut стало жертвой хакерской атаки группы ShinyHunters, в результате которой были похищены данные более миллиона клиентов

Австралийское подразделение сети пиццерий Pizza Hut столкнулось с серьёзным киберинцидентом. Хакерская группировка ShinyHunters заявила о похищении данных более миллиона клиентов пиццерии. Злоумышленники использовали уязвимости в сервисе AWS, что позволило им получить доступ к системе и похитить около 30 миллионов строк с конфиденциальной информацией.

реклама

Среди утечки – данные о заказах, включая имена клиентов, их адреса, контактные номера и, что особенно тревожно, зашифрованные реквизиты банковских карт. Эксперты уже подтвердили подлинность опубликованных хакерами данных.

ShinyHunters, известная своими киберпреступлениями, потребовала от Pizza Hut выплаты в размере 300 000 долларов США за удаление похищенной информации. Группа угрожает обнародованием всех данных в случае отказа. Ответа от руководства компании пока нет. В то же время официальные ресурсы Pizza Hut не содержат никакой информации о произошедшем взломе, вызывая беспокойство среди клиентов.

Ситуация особенно актуальна в свете недавнего киберпреступления, которое привело к колоссальным потерям для австралийской Latitude Group. Эти инциденты высвечивают критическую уязвимость крупных бизнесов перед угрозами в сфере кибербезопасности и подчеркивают важность обеспечения защиты персональных данных.

Исходя из масштаба инцидента и возможных последствий, организации и потребители должны быть особенно бдительными и активно заботиться о своей кибербезопасности.