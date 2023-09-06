Apple продлила лицензионное соглашение с Arm до 2040 года и далее, позволяя компании продолжать использовать технологии Arm в своих чипах.

Компания Apple продлила свое стратегическое сотрудничество с британским разработчиком чипов Arm, подписав новое долгосрочное лицензионное соглашение. Что особенно интересно, это соглашение будет действовать даже после истечения его срока в 2040 году, согласно предоставленным документам Arm.

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Apple надежно полагается на Arm и его технологии при создании своих собственных чипов, которые применяются во многих продуктах, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и недавно представленное устройство смешанной реальности Vision Pro. Это соглашение подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между Apple и Arm в долгосрочной перспективе.

Интерес к будущему Arm проявили такие гиганты индустрии, как AMD, Google, Intel, Nvidia, Samsung и TSMC, что свидетельствует о значительной ценности технологий Arm на рынке полупроводниковой индустрии.

Arm решительно двигается к своему IPO на американской бирже NASDAQ, после неудачной попытки ее приобретения компанией Nvidia. Это решение позволит Arm укрепить свою позицию на рынке и оценивается аналитиками в пределах от $40 миллиардов до $50 миллиардов, что делает его IPO одним из самых крупных в 2023 году и центром внимания инвесторов и индустрии.