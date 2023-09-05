Разработчики онлайн-игры про маньяков запретили консольщикам играть вместе с PC-геймерами

Издательство Gun Interactive объявило о недавнем обновлении своей онлайн-хоррор игры The Texas Chain Saw Massacre, в результате которого возможность кроссплатформенной игры между пользователями ПК и консолей была отключена. Данная мера принята в целях борьбы с читерством, осложняющим геймплей для честных игроков.

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Игра, релиз которой состоялся в августе 2023 года, рассказывает о жутких событиях, где группа жертв сталкивается с семьей маньяков-каннибалов. В рамках улучшения системы защиты от нечестных действий, разработчики приняли решение исключить возможность совместной игры между ПК и консольными версиями. Стоит отметить, что данное обновление не повлияло на взаимодействие между игроками на консолях Xbox и PlayStation — они смогут продолжать совместные онлайн-сессии.

Gun Interactive не раскрыли конкретных деталей о том, какие именно чит-программы стали причиной для данного шага, но подчеркнули важность создания справедливых условий для всех участников. Патч с отключением кроссплатформенной игры был выпущен сегодня и уже доступен для загрузки.

Возможно, в будущем разработчики найдут способ эффективно бороться с читерами, не ограничивая при этом возможности кроссплатформенного взаимодействия. Но пока что, увы, игроки на разных платформах не смогут объединяться для совместных приключений в мире этого ужасающего хоррора.