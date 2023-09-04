Ученые из МФТИ разработали новый сенсор на базе кремниевых нанонитей, способный анализировать жидкие растворы и пары, содержащие кислоты и щелочи

В нашем быстро развивающемся мире нанотехнологий российские ученые из МФТИ представили революционное устройство, способное кардинально изменить сферу медицинской диагностики и контроля качества.

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Они разработали высокочувствительный кремниевый сенсор для анализа жидких растворов и паров.Не смотря на то, что кремний давно используется в полупроводниковой промышленности, исследователи Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ обнаружили новые потенциальные применения кремниевых наноструктур.

Их устройство использует ультратонкие кремниевые нити, чей диаметр всего 150 нанометров, что делает их идеальными для регистрации молекул в окружающей среде.Основной "магией" этого сенсора является его способность обнаруживать крайне низкие концентрации веществ - менее одного на миллион.

Это может стать решающим в медицинских исследованиях, где требуется высокая чувствительность к определенным молекулам.Эффективность сенсора объясняется его уникальной структурой: кремниевые нанонити функционируют как резисторы, меняя свое сопротивление в зависимости от состава окружающей среды.

Этот чувствительный элемент может обнаруживать кислоты и щелочи, делая его полезным инструментом не только в медицине, но и в промышленных и бытовых секторах.

Со своей компактной конструкцией, состоящей из пластины стекла размером 7 на 7 миллиметров и золотыми контактами, этот сенсор готов к коммерческому использованию и может изменить подход к многим аспектам научных исследований и диагностики.