Google готовит к выпуску Pixel 8 Pro с улучшенной функцией Night Sight, теперь доступной для видеосъемки

Стало известно, что Pixel 8 Pro, который ожидается к презентации 4 октября, может предложить пользователям новый уровень качества съемки благодаря функции Night Sight для видеосъемки.

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Эта функция, изначально предназначенная для съемки фотографий в условиях недостаточного освещения, позволяла владельцам Pixel 6 и 7 получать более четкие и детальные снимки. С новым Pixel 8 Pro, по имеющимся данным, пользователи получат возможность применять Night Sight и при съемке видео.

Стоит отметить, что в линейке Pixel камера всегда была одним из главных акцентов. Google постоянно совершенствует технологии камеры, добавляя новые функции, что делает ее устройства особенно привлекательными для любителей мобильной фотографии.

Помимо этого, стало известно, что в Pixel 8 Pro будет добавлена функция Audio Eraser для видео, аналогичная уже существующей для фотографий функции Magic Eraser.

Также стоит упомянуть, что, несмотря на слухи о возможном отказе Google от физического слота для SIM-карты, в новых моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro он будет сохранен. Это хорошие новости для пользователей в странах, где технология eSIM пока что не стала массовой.

Ожидается, что дополнительные подробности и функции будут официально представлены на презентации 4 октября.