Президент Белоруссии Александр Лукашенко отклонил требования Польши о выводе бойцов частной военной компании "Вагнер" из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на требования Польши о выводе бойцов частной военной компании "Вагнер" из своей страны. Он назвал эти требования глупыми и подчеркнул, что перед тем, как требовать от Минска вывода военных, Польше и странам Балтии следует сначала вывести своих иностранных военнослужащих.

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Лукашенко заявил, что считает неосновательными и абсурдными требования о выводе бойцов "Вагнера" до тех пор, пока в странах Балтии и Польше присутствуют иностранные военные. Он подчеркнул, что ни на одной из этих территорий не должно быть ни одного иностранного военнослужащего, и только после этого можно будет обсуждать претензии к другим странам.

Лукашенко также заметил, что балтийские страны усиливают свои военные бюджеты и стягивают воинские формирования к белорусским границам. Он подчеркнул, что такие действия наталкивают на размышления о реальных угрозах в регионе.

Ранее главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требовали от Белоруссии вывести бойцов "Вагнера" и убрать мигрантов из пограничной зоны. В ответ Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена соглашаться с такими требованиями, особенно с учетом действий других стран в регионе.

Таким образом, позиция Лукашенко является жестким откликом на требования Польши, подчеркивающим необходимость соблюдения баланса интересов и безопасности в регионе.