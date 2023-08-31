Бескабельный разъем питания графического процессора может обеспечивать мощность до 900 Вт и иметь более длительный срок службы, чем 12VHPWR

Как стало известно, скоро на рынке видеокарт возникнет инновационное техническое решение: новый безкабельный разъем питания GC-HPCE. Его основное предназначение — обеспечивать питание для самых мощных современных видеокарт, охватывая диапазон от 600 до 900 Вт.

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Этот уникальный разъем будет располагаться параллельно слоту PCIe и требовать специализированного дизайна материнской платы для передачи соответствующего уровня электричества. Такое новшество может представлять собой серьезную альтернативу текущему стандарту — 12VHPWR, который впервые появился на видеокартах Nvidia RTX 40 серии.

Основываясь на найденных данных, можно отметить, что GC-HPCE не является совершенно новым изобретением, а имеет корни в серверной технике. Одно из ключевых преимуществ этого разъема — его продолжительный срок службы. По данным, разъем способен выдерживать до 200 циклов подключения, что в разы превосходит показатель стандартного 12VHPWR, который рассчитан всего на 30 циклов.

На практике это может означать меньше проблем с подключением и возможность более долгой и надежной работы. Но, несмотря на это, пользователи все равно будут зависеть от стандартных 12VHPWR или 8-пиновых разъемов питания, которые подключаются к задней стороне материнской платы.

Asus уже показала, как может выглядеть использование GC-HPCE в потребительской электронике, представив прототип своей видеокарты RTX 4070 с таким разъемом.Несмотря на все преимущества, пока сложно сказать, насколько широко GC-HPCE будет применяться в будущем и как это повлияет на производителей комплектующих и сборку ПК в целом.