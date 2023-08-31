Несмотря на сообщения об отказе от Hyperthreading в своих будущих процессорах для настольных ПК, Intel продемонстрировала новый чип с невозможным количеством потоков, исходящих от каждого ядра

Несмотря на ранние слухи о том, что Intel может отказаться от Hyperthreading для своих следующих процессоров для десктопов, компания удивила публику, представив процессор с астрономическим числом потоков. В то время как современные процессоры от AMD и Intel предлагают в основном два потока на ядро, новый оптический чип Intel обеспечивает поразительные 66 потоков на одно ядро.

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На последней конференции Hot Chips, где производители электроники делятся своими последними достижениями, было много обсуждений о будущем оптических технологий и стеклянных подложках в производстве чипов. Однако именно новый чип Intel стал настоящей звездой мероприятия: 8 ядер и 528 потоков.

Serve The Home, один из участников форума, поделился деталями проекта Intel. Основной интерес вызывает прямая фотонная ткань, которая, по мнению экспертов, может определить будущее микросхем. Эта технология предлагает потенциал не только для внутренних межсоединений, но и для соединения между разными процессорами, используя оптическую сеть HyperX.

Структура нового чипа демонстрирует, что он не просто экспериментальный образец. Он разработан на базе технологии Intel EMIB, имеет размер кристалла в 316 мм², содержит 1,2 миллиарда транзисторов и потребляет всего 75 Вт. Основное пространство занимают оптические соединители.

Интересный момент: этот чип был произведен на 7-нм технологии от TSMC, а не Intel, и является RISC-чипом, отходя от традиционной для Intel архитектуры x86.