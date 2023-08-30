Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала секретное ходатайство в суде против Binance, позволяющее сохранять конфиденциальную информацию

Binance столкнулась с неблагоприятными событиями: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала конфиденциальное ходатайство в суде, затрагивая текущее судебное разбирательство с платформой. Этот маневр позволяет SEC сохранить информацию под печатью, не раскрывая детали публично.

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В рамках судебных материалов представлена импрессивная коллекция более 35 весомых доказательств, а также заявление от представителя SEC Дженнифер Фарер и предложенный ордер. Пока представитель Binance воздерживается от комментариев на запрос CoinDesk.

Этот незаурядный шаг, когда судебные документы остаются под печатью, как заметил Джон Рид Старк, бывший сотрудник SEC, в настоящее время руководящий консалтинговой компанией и активный пользователь X (предыдущее название Twitter), свидетельствует о важности сохранения конфиденциальности в контексте обеспечения понимания общественности о том, как SEC управляет средствами, предоставленными налогоплательщиками. Он также выразил мнение, что SEC стремится гласно и ясно донести свои намерения для предотвращения будущих нарушений в сфере регулирования ценных бумаг.

Специалист Джон Рид Старк предположил два потенциальных мотива, двигающих SEC: либо организация стремится избежать вмешательства в уголовное расследование, проводимое Министерством юстиции США, либо SEC заботится о защите свидетелей или интересов компании.

Как известно, в июне SEC предъявила обвинения Binance, заявляя о нарушении федеральных законов о ценных бумагах путем предоставления публике не зарегистрированных ценных бумаг в виде токена BNB и стейблкоина Binance USD (BUSD).