Теперь в магазине с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения.





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Новое обновление приложения "Госуслуги" приносит значительное усовершенствование – возможность проверки подлинности товаров непосредственно в магазине. С этим инновационным функционалом, вам предоставляется шанс быстро и надежно узнать все важные детали о товаре, сканируя специальный знак на его упаковке.

Процесс прост и интуитивно понятен: запустите приложение "Госуслуги", выберите функцию "Госкан", нацельте камеру на символ "Честного знака" и получите детализированную информацию о товаре. Вам будет предоставлена возможность узнать срок годности, производителя, вес или объем товара. К тому же, вы сможете оценить товар визуально, просмотрев его фотографию.

Основываясь на результате сканирования, вы увидите один из трех статусов: зеленый (подлинность товара подтверждена), серый (товар продан) или красный (товар не прошел проверку подлинности или срок годности истек).

Система "Честный знак" распространяется на разнообразные товары – от лекарств и продуктов питания до обуви и техники. Если вы не обнаружили на товаре маркировки, не волнуйтесь: специальное приложение "Честный знак" позволяет подать жалобу, обеспечивая постоянное улучшение системы.

Запущенная в России с 2019 года, система национальной маркировки товаров "Честный знак" ставит перед собой задачу обеспечить потребителям точную и достоверную информацию о товарах. На упаковке каждого товара размещается графический символ, содержащий основные сведения и данные о сертификации.

Это нововведение приложения "Госуслуги" создает дополнительный уровень доверия и уверенности в выборе товаров, делая покупательский опыт более информативным и прозрачным.