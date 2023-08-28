Интел планирует развернуть "открытый" подход к аутсорсингу в Южной Корее в рамках своей стратегии IDM 2.0.

Интел анонсирует свои планы по внедрению "открытой" стратегии аутсорсинга в Южной Корее. Глава Интел Корея, Квон Мён-сук, подчеркнул, что концепция "открытой экосистемы" будет играть ключевую роль в осуществлении стратегии компании IDM 2.0 (Интегрированная компания по производству полупроводников).

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Идея "открытой аутсорсинговой деятельности" заключается в предоставлении гибких услуг по аутсорсингу. Это означает, что Интел сможет использовать услуги упаковки вафельных пластин, которые будут произведены корейскими заводами аутсорсинга, такими как Samsung Electronics или DB HiTek. Возможны также варианты ограничиться только сборкой или тестированием. Также Интел может поручить производство своих чипов корейским аутсорсинговым заводам.

Публичная информация показывает, что текущий глава Интел, Пат Гелсингер, после своего возвращения в компанию в 2021 году разработал стратегию Интел IDM 2.0, ориентированную на возвращение Интел на рынок аутсорсинга.

Квон Мён-сук подчеркнул: "Интел не ставит целью охватить все аспекты производства полупроводников, но через делегирование областей экспертизы в рамках стратегии IDM 2.0 Интел стремится максимально извлечь синергетический эффект".