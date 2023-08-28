Новости от английских гиков. Star Labs известная в кругах поклонников нестандартных операционных систем разработала 12 дюймовый планшет StarLite 5, чтобы порадовать поклонников Linux и Windows 11

Британская компания Star Labs порадовала любителей нестандартных операционных систем новостью о разработке планшета StarLite 5, который будет совместим с Linux и Windows 11. Этот инновационный гаджет размером 12 дюймов представляет собой олицетворение слияния функциональности и мобильности.

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Из основных характеристик устройства стоит выделить применение современного процессора Intel Alder Lake N200, снабженного 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, и накопителя PCIe SSD с ёмкостью от 512 ГБ до 2 ТБ. StarLite 5 оборудован не только двумя портами USB-C 3.2 для подключения периферийных устройств, но и micro HDMI, а также традиционным аудиоразъемом.

Одним из главных плюсов планшета является качественная камера разрешением 2К, способная снимать и фотографии, и видео для видеоконференций. Надежный аккумулятор емкостью 65 Втч обеспечивает до 12 часов активной работы.

StarLite 5 планируется выпустить на рынок в октябре с предустановленной операционной системой Linux Ubuntu LTS 22.04.02. Стоимость стартует от 498 долларов (примерно 47166 рублей), а для комфортного использования будет доступна клавиатура с поддержкой пяти языков по цене 101 доллара (примерно 9565 рублей). Этот гибридный планшет открывает новые горизонты для тех, кто ищет сочетание производительности и удобства в одном устройстве.