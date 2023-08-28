Появилась информация, что компания Samsung может отказаться от изогнутого дисплея в Galaxy S24 Ultra

Скорее всего, вы уже слышали о грядущей революции в мире смартфонов, и она называется Samsung Galaxy S24 Ultra. Свежие данные, появившиеся в блогах, подсказывают, что эта новинка может представить собой настоящую смешанную эволюцию, переосмысливая дизайн и технологии.

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Одной из самых интересных деталей, которые стоит выделить, является потенциальный уход Samsung от изогнутых дисплеев, что стало своего рода характерной чертой последних лет. Вместо этого Galaxy S24 Ultra может удивить нас плоским дисплеем, который, тем не менее, обещает яркость на 750 нит – это больше, чем у Galaxy S23 Ultra.

По словам исследователей, такой шаг позволит не только сделать изображение более ярким и контрастным, но и пересмотреть общую эргономику устройства. Очень интересно, как этот ход повлияет на визуальное восприятие Galaxy S24 Ultra.

Однако это не единственное изменение. Новые инсайдерские данные также подсказывают о разрешении 3120x1440 пикселей на 6,78-дюймовом дисплее устройства. Это означает, что каждая деталь будет воспроизводиться с невероятной четкостью, что придаст новой модели дополнительный шик.

Важно отметить, что такой революционный подход Samsung – это почти десятилетний шаг вперед. Если эти данные подтвердятся, то Galaxy S24 Ultra станет первым флагманом компании за это время, который будет обладать плоским экраном.

В заключение ожидаемые изменения в Samsung Galaxy S24 Ultra сулят настоящий прорыв в мире мобильных технологий. Увлекательное путешествие в будущее начинается, и мы с нетерпением ждем, чтобы узнать больше об этом захватывающем флагмане.