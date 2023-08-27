Новая версия технологии масштабирования обещает значительное улучшение графики в играх.

AMD анонсировала новое обновление своей технологии масштабирования - FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3), ожидаемое на этой осенью. Новая версия обещает существенные улучшения в качестве графики в играх. Согласно объявлению, FSR3 будет совместим с графическими процессорами Radeon RX 5700 и GeForce RTX 20. Список поддерживаемых игр включает такие проекты, как Forspoken и Cyberpunk 2077, подразумевая, что FSR3 уже готов к применению в конкретных игровых сценариях.

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Одним из ключевых нововведений является функция "Fluid Motion Frames", напоминающая аналогичную технологию DLSS3 от AMD, направленную на повышение качества кадров. Обещанные улучшения также включают более детализированные модели с увеличенным разрешением и улучшенную систему освещения. Отмечается также введение улучшенного сглаживания и нового режима с собственной технологией сглаживания, что должно положительно сказаться на визуальном восприятии.

Список поддерживаемых устройств включает графические процессоры Radeon RX 7000, 6000 и более новые модели, а также, как уточняется, "другие графические процессоры и консоли". Тем не менее стоит отметить, что FSR3 будет оптимизирован и рекомендован для определенных моделей, в то время как менее мощные графические процессоры также могут поддерживать технологию масштабирования, но без функции генерации кадров.

Несмотря на анонс, AMD пока не раскрыла конкретную дату выпуска FidelityFX Super Resolution 3, кроме общего указания на осенний период.