Владельцы пикапов Ford F-150 начали жаловаться на громкий и раздражающий "пронзительный" шум из динамиков своих автомобилей

Звуковые проблемы оказались в центре внимания у владельцев легендарных пикапов Ford F-150, которые обратили внимание на необычный и раздражающий "пронзительный" шум, издающийся из динамиков их автомобилей. Более ста владельцев поделились своим недовольством, намекая на звук, похожий на статический шум или треск разбитого стекла, невозможный для отключения.

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Источники описывают этот феномен как "пронзающий уши", и что удивительно - шум сохраняется и продолжается даже после того, как водители заглушают двигатель своих машин. Впечатляюще также то, что индивидуальные жалобы отмечают громкость до 109 децибел, сопоставимую с уровнем настоящего концерта или звука автомобильного сигнала.

Проблему обнаружили на разных версиях F-150, включая гибридные, дизельные и даже электрические модели. В ответ на волну недовольства, компания Ford сообщила о разработке специального программного обеспечения для устранения этой неудобной неполадки. Несмотря на это, владельцы ожидают более подробной информации о планах по решению проблемы, а также способах её устранения.

Эксперты обратили внимание, что подобные звуковые неполадки могут серьезно повлиять на восприятие марки и создать дополнительные неудобства для водителей. Важно, что Национальная администрация безопасности дорожного движения уже заявила о наблюдении за ситуацией и оценке потенциальных рисков для безопасности.