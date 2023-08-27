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Китайская компания Niubility представила новую модель электрического велосипеда под названием Avaka R3, предназначенную для городских поездок. Рама этой модели выполнена из алюминиевого сплава 6061 и прошла термообработку Т4 и Т6, обеспечивая прочность и надежность.
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Основной источник энергии в этом электрическом велосипеде - съемная литиевая батарея с емкостью 36 В и 12,5 А*ч. Двигатель мощностью 350 Вт получает питание от этой батареи. Avaka R3 способен развивать скорость до 25 км/ч и преодолевать около 35 км в чисто электрическом режиме, либо до 70 км в режиме педалирования с использованием электропривода. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4-6 часов.
Электровелосипед оснащен механическими дисковыми тормозами и 7-ступенчатой системой переключения передач Shimano. Колеса размером 700 мм * 40 мм обеспечивают комфортную поездку как на асфальте, так и на неровных дорогах.
Для отслеживания основных данных во время поездки предусмотрен дисплей на руле, который имеет сертификат защиты от влаги IPX5. С помощью этого дисплея можно контролировать скорость, пройденное расстояние, выбранный уровень помощи и оставшийся заряд аккумулятора.
Электрический велосипед Avaka R3 представляет собой практичное и удобное транспортное средство для городской среды, обеспечивая комфортную езду и удовольствие от перемещения.