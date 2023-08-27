Китайская компания Niubility выпустила электрический велосипед Avaka R3, предназначенный для городских поездок.

Китайская компания Niubility представила новую модель электрического велосипеда под названием Avaka R3, предназначенную для городских поездок. Рама этой модели выполнена из алюминиевого сплава 6061 и прошла термообработку Т4 и Т6, обеспечивая прочность и надежность.

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Основной источник энергии в этом электрическом велосипеде - съемная литиевая батарея с емкостью 36 В и 12,5 А*ч. Двигатель мощностью 350 Вт получает питание от этой батареи. Avaka R3 способен развивать скорость до 25 км/ч и преодолевать около 35 км в чисто электрическом режиме, либо до 70 км в режиме педалирования с использованием электропривода. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4-6 часов.

Электровелосипед оснащен механическими дисковыми тормозами и 7-ступенчатой системой переключения передач Shimano. Колеса размером 700 мм * 40 мм обеспечивают комфортную поездку как на асфальте, так и на неровных дорогах.

Для отслеживания основных данных во время поездки предусмотрен дисплей на руле, который имеет сертификат защиты от влаги IPX5. С помощью этого дисплея можно контролировать скорость, пройденное расстояние, выбранный уровень помощи и оставшийся заряд аккумулятора.

Электрический велосипед Avaka R3 представляет собой практичное и удобное транспортное средство для городской среды, обеспечивая комфортную езду и удовольствие от перемещения.