Авиакомпания Korean Air планирует тайно взвешивать пассажиров перед посадкой на рейс, чтобы уточнять необходимый объём топлива и определять развесовку в самолёте

Авиакомпания Korean Air планирует внедрить анонимное взвешивание пассажиров перед посадкой на рейс с целью точного определения объема топлива и равномерного распределения веса внутри самолета. Эта инициатива будет внедрена в ближайшие недели. Как и многие авиакомпании, Korean Air регулярно подвергается обязательной процедуре подсчета общего веса самолета.

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Согласно сообщению авиаперевозчика, программа начнет действовать с 28 августа до 3 сентября для вылетающих из аэропорта Кимпхо в Сеуле и с 8 по 19 сентября для вылетающих из аэропорта Инчхон.

Пассажиры и их багаж будут взвешены анонимно, а собранные данные будут переданы в Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. При этом в Korean Air подчеркнули, что клиенты имеют право отказаться от данной процедуры, просто сообщив об этом сотрудникам авиакомпании. Решение о взвешивании пассажиров принимают государственные регулирующие органы, а не сами перевозчики.

К примеру, в мае этого года авиакомпания Air New Zealand запустила аналогичную программу среди некоторых клиентов. Взвешивание пассажиров было введено на международных рейсах, включая перелет между Оклендом и аэропортом имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Представители авиакомпании заверили, что информация о весе пассажиров не будет видна на экранах сотрудников, включая видимые дисплеи.