Dropbox решил ограничить безлимитное хранилище в своем бизнес-ориентированном тарифном плане Advanced из-за недобросовестного использования, включая майнинг криптовалют

Известный облачный сервис хранения Dropbox принимает решительные шаги по ограничению бесконтрольного использования своего безлимитного хранилища в рамках бизнес-ориентированного тарифного плана Advanced. Как объявила компания, причиной такого решения стали случаи недобросовестного использования ресурса, включая майнинг криптовалют.

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В соответствии с новой политикой, клиенты, приобретающие расширенный план с тремя лицензиями, будут иметь в общей сложности 15 ТБ единого хранилища. За каждую дополнительную лицензию добавится еще 5 ТБ дискового пространства. С 18 сентября (для новых пользователей) и с 1 ноября (для существующих пользователей) Dropbox начнет предлагать дополнительное хранилище по цене 10 долларов в месяц за 1 ТБ с ежемесячной оплатой и 8 долларов при годовой оплате сразу.

Перевод текущих пользователей на измененный план начнется с 1 ноября, с предоставлением минимум 30-дневного уведомления перед миграцией на новую политику.

Согласно Dropbox, более 99% клиентов плана Advanced используют менее 35 ТБ хранилища. Эти пользователи смогут продолжать пользоваться своим текущим объемом хранилища, а также дополнительными 5 ТБ единого хранилища в течение пяти лет без изменения цены по сравнению с их текущими планами.

Небольшая доля пользователей, потребляющих более 35 ТБ хранилища, также получит аналогичное предложение, но на срок одного года. Все варианты плана Advanced будут иметь максимальный объем хранилища в 1000 ТБ.

Компания также отметила, что за последние месяцы был замечен рост числа пользователей, потребляющих «тысячекратно больше места для хранения, чем наши настоящие бизнес-клиенты».

Dropbox подчеркнул, что другие способы использования больших ресурсов включают перепродажу хранилища или объединение его несколькими отдельными пользователями для личного пользования.