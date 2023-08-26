Epic Games представила новую инициативу по привлечению разработчиков игр в магазин Epic Games Store, предложив им 100% чистой выручки в течение первых шести месяцев в рамках программы First Run

Epic Games не остается в стороне и представляет амбициозную инициативу, которая может сделать важный рывок в мире игровых магазинов. Их новая программа First Run предоставляет разработчикам игр уникальное предложение: 100% чистой выручки в течение первых шести месяцев на платформе Epic Games Store.

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Этот смелый шаг выделяется из обычной модели доходов, где разработчики имеют 88% от выручки, а Epic Games Store получает 12%. Предоставив такую возможность, Epic открывает двери для создания эксклюзивных игр, что может привлечь внимание разработчиков и укрепить позиции их магазина.

Создатели игр, выбравшие сделать свои произведения эксклюзивными для Epic Games Store, получат особые льготы: их игры будут выделены специальными значками, размещены на главной странице и в специальных коллекциях, что подчеркнет их уникальность. Стоит также отметить, что разработчики могут по-прежнему выпускать свои игры на собственных платформах параллельно с этой инициативой, что предоставляет им гибкость в выборе.

Насколько данная инициатива сможет пошатнуть позиции Steam, покажет время. Однако существует мнение, что это будет непросто. Steam имеет доверие пользователей, накопленное за долгие годы, и остается одним из главных игроков в этой области.