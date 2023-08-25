Классическая игра «Wipeout» вновь ожила, правда, не официально: исходный код ее оригинального Windows-порта утек из архива под названием Forest of Illusion, ныне не существующего

Памятная игра "Wipeout" вернулась к жизни благодаря тому, что исходный код ее оригинального порта для Windows утек из архива Forest of Illusion, который уже не существует. Разработчик Доминик Саблевски успел заполучить исходный код перед его исчезновением и решил превратить эту утечку в возможность создания ремастера игры.

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Саблевски переписал рендеринг, физику и звуковые компоненты игры, превратив ее в нечто большее, чем просто порт. Весь процесс его работы и успехи он открыто поделился на платформе GitHub.

Несмотря на сложности и перегруженность исходного кода, Саблевски успешно переработал игру так, чтобы она стала доступной для игры на Windows, Linux, Mac, и даже в браузерах с помощью Web Assembly.

Эти усилия придали новую жизнь этой ностальгической игре, хотя разработчик признал, что издатель игры, Sony, возможно, не очень интересуется его проектом.