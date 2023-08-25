MIT разработал инновационное решение для QR-кодов — невидимые флуоресцентные метки BrightMarker, встроенные в 3D-печатные объекты

В эпоху, когда QR-коды стали повседневной реальностью, их безопасность и эффективность остаются актуальными вопросами. Однако исследователи из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT) представили инновационное решение под названием BrightMarker.

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Эти невидимые флуоресцентные метки интегрируются в 3D-печатные объекты, предоставляя уникальные возможности в различных сферах, включая движение, виртуальную реальность и управление цепочкой поставок.Основной особенностью BrightMarker является то, что эти метки функционируют подобно невидимым QR-кодам и могут быть сканированы инфракрасными камерами. Однако они не могут быть просто добавлены к уже существующим объектам — они должны быть интегрированы на этапе 3D-печати.

Система BrightMarker предоставляет два варианта оборудования для обнаружения этих меток: один для смартфонов и другой для гарнитур виртуальной и дополненной реальности. Интересно, что эти метки абсолютно невидимы для глаза человека, что обеспечивает высокую степень надежности и защиты от нежелательных вмешательств. Это открывает возможности для внедрения метаданных в физический мир, сделав их невидимыми носителями цифровой информации.



