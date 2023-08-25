У буквы Z есть не один смысл...

Мобильный оператор Yota провел исследование и выявил топ-10 самых востребованных среди молодежи смартфонов и планшетов в 2023 году. Поколение Z, в возрасте от 16 до 25 лет, выбирает устройства, которые сочетают в себе функциональность и стиль.

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На первом месте списка снова оказался iPhone 11 – смартфон, который держит лидерство среди зумеров уже второй год подряд. Несмотря на свой возраст и появление новых моделей, iPhone 11 остается популярным выбором.

Айфоны остаются в приоритете у этой аудитории (пять из десяти смартфонов в рейтинге) и особенно пользуются спросом среди девушек. В то время как парни предпочитают более доступные по цене модели Redmi и Samsung с бюджетной ценовой категорией от 6 до 20 тыс. рублей. Удивительно, но в списке также присутствует довольно старый iPhone 7, который, несмотря на отсутствие поддержки от Apple, все равно остается востребованным среди молодежи.

Список самых популярных смартфонов среди российских зумеров выглядит следующим образом:

iPhone 11

iPhone XR

iPhone 13

iPhone 12

Redmi 9A

iPhone 7

Redmi 9C

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A51

Среди планшетов лидером стал iPad Air 2020 года, сдвинув с первого места MediaPad T3 10, который теперь занимает третью позицию.

Список популярных планшетов включает:

iPad Air

Galaxy Tab A7 Lite

MediaPad T3 10

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7

iPad Pro 11

MatePad SE

Galaxy Tab A 2019

Lenovo Tab M10

MatePad T

Эксперты отмечают, что китайские бренды смартфонов набирают популярность на российском рынке, что объяснимо активным расширением своей доли рынка в последний год.