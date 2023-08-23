Зарплатные ожидания большинства работников в США достигли рекордно высокого уровня в 2023 году, что свидетельствует о негативном влиянии инфляции на рынок труда

Согласно последним данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, зарплатные ожидания среди работников в США достигли новых высот, отражая негативное воздействие инфляции на экономику труда. Во втором квартале 2023 года минимально приемлемая зарплата для соискателей составила $78,650, что на 8% выше уровня прошлого года и более чем на 22% выше за последние три года.

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Экономический портал CNBC подчеркивает, что рост зарплат становится сильным фактором инфляции. В то время как инфляция снизилась после своего пика в середине 2022 года, другие факторы продолжают держать ее значительно выше целевого уровня Федеральной резервной системы США в 2%.

Данные ФРБ Нью-Йорка также согласуются с отчетами ФРБ Атланты, которые показывают, что зарплата в целом растет на 6% ежегодно, а для тех, кто меняет место работы, рост составляет 7%.

Работодатели стараются удовлетворить растущие зарплатные ожидания, увеличивая средние предложения для полной рабочей недели до $69,460 в год, что на 14% выше уровня прошлого года. Фактически ожидаемая годовая зарплата поднялась до $67,420, что на $7,000 больше, чем годом ранее.

Сокращение числа ищущих работу лиц в США с 24.7% до 19.4% за последний месяц также отражает изменения на рынке труда. Количество вакансий снизилось на 738,000 до 9.58 млн. Вероятность смены работы упала с 11% до 10.6%, а ожидание новых предложений о работе снизилось с 21.1% до 18.7%.