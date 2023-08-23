Samsung превращает свой проектор Freestyle в портативное облачное игровое устройство

Samsung представил портативный проектор Freestyle Gen 2, который обещает принести новые возможности для игроков и поклонников качественного развлечения. Этот проектор оборудован функциональностью облачного гейминга, что позволяет создавать экран до 100 дюймов высокой четкости без необходимости перетаскивать большой физический экран.

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Важной особенностью Freestyle Gen 2 является интегрированный игровой центр от Samsung, который предоставляет доступ к множеству облачных игровых приложений, таких как Xbox Cloud Gaming, Nvidia Geforce Now и Amazon Luna. Пользователи могут подключить Bluetooth-контроллер и получить доступ к играм. Проектор способен выводить изображение разрешением 1080p с частотой обновления 60 Гц, что подходит для облачных игр.

Размер экрана можно регулировать от 30 до 100 дюймов в зависимости от доступной проекционной поверхности. В дополнение к играм, Freestyle Gen 2 поддерживает также приложения Samsung Smart TV, такие как Hulu и Netflix, для просмотра фильмов, шоу и спортивных соревнований.

Проектор имеет пиковую яркость 230 ANSI люмен, а его настройка и использование стали более удобными благодаря функции Easy Setup, которая автоматически оптимизирует изображение.

Цена на Samsung Freestyle Gen 2 с Gaming Hub составит 799,99 долларов США, а старт продаж запланирован на 1 сентября. Также предоставляется предзаказ с возможностью получить специальный дорожный футляр в подарок. Совместно с другими инновационными продуктами на рынке, такими как Steam Deck, Freestyle Gen 2 предоставляет игрокам еще больше вариантов для комфортного и интересного игрового опыта.