Илон Маск задумал убрать заголовки из постов на X (бывший Twitter)

Илон Маск объявил о намерении внести изменения в платформу X (ранее известную как Twitter), которые уберут заголовки из постов, оставляя только основное изображение статьи. Это решение направлено на улучшение визуального восприятия платформы. В настоящее время посты с ссылками отображаются в виде карточек с заголовком, основным изображением и кратким описанием статьи.

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Изменение предполагает уменьшение размера постов с ссылками и упрощение содержания, что, по словам Маска, поможет бороться с кликбейтами. Пользователям придется опираться на изображение для понимания содержания статьи, так как заголовок будет убран. Теперь авторы постов должны будут добавлять свой собственный текст, чтобы объяснить, о чем идет речь, что, вероятно, приведет к уменьшению распространения новостных статей.

Новый формат карточек был введен во времена, когда длина твитов была ограничена 140 символами. Сейчас пользователи могут использовать до 25 000 символов, если подписаны на платную версию X Premium. Даты внедрения изменений для ссылок на данный момент не сообщается.

Интересно отметить, что недавно Илон Маск призвал авторов статей публиковать материалы напрямую на X, обещая больше свободы слова и возможность заработка. Платформа также начала предоставлять авторам вознаграждение за рекламу, размещенную в ответах на их посты, что вызвало интерес со стороны некоторых пользователей.